Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Правящие силы РК обсудили сброс воды с АЭС «Фукусима»

Write: 2023-07-04 11:04:08Update: 2023-07-04 13:45:41

Правящие силы РК обсудили сброс воды с АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

3 июля представители правительства и правящей партии Сила народа обсудили вопросы, касающиеся безопасности сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Они отметили необходимость подробного ознакомления населения с выводами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу после обнародования соответствующего доклада. Кроме того, будет сохранён запрет на импорт морепродуктов из префектуры Фукусима. Председатель парламентской фракции правящей партии Сила народа Юн Чжэ Ок отметил, что власти обязательно проведут собственную проверку содержания доклада МАГАТЭ. Депутат Национального собрания от правящей партии Сон Иль Чжон, который возглавляет комиссию по защите моря, заявил, что правительство Юн Сок Ёля никогда не соглашалось со сбросом воды с АЭС «Фукусима». 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >