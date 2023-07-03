Правящие силы РК обсудили сброс воды с АЭС «Фукусима»

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3 июля представители правительства и правящей партии Сила народа обсудили вопросы, касающиеся безопасности сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Они отметили необходимость подробного ознакомления населения с выводами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу после обнародования соответствующего доклада. Кроме того, будет сохранён запрет на импорт морепродуктов из префектуры Фукусима. Председатель парламентской фракции правящей партии Сила народа Юн Чжэ Ок отметил, что власти обязательно проведут собственную проверку содержания доклада МАГАТЭ. Депутат Национального собрания от правящей партии Сон Иль Чжон, который возглавляет комиссию по защите моря, заявил, что правительство Юн Сок Ёля никогда не соглашалось со сбросом воды с АЭС «Фукусима».