Стоимость проезда в общественном транспорте Сеула повысится

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В ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Сеула будет повышена. Об этом сообщил 3 июля на пресс-конференции мэр столицы О Сэ Хун. Базовый тариф на проезд в автобусе будет повышен на 300 вон или 23 цента. После повышения он составит 1.500 вон или 1,15 доллара. Это будет первое повышение стоимости проезда в городских автобусах за восемь лет. Власти понимают, что данное решение отрицательно отразится на жителях столичного региона, но оно неизбежно, поскольку дефицит автобусной корпорации составляет 850 млрд вон (653 млн долларов). Ситуация в метрополитене ещё хуже. Там дефицит составляет 1 трлн 200 млрд вон (921 млн долларов). Повышение стоимости проезда коснётся всех 6.600 автобусов синего и зелёного цвета, курсирующих по столице. Повышение базового тарифа на проезд в метрополитене также составит 300 вон или 23 цента, но его предполагается разделить на два этапа по 150 вон. Когда именно произойдёт повышение цен, мэр не сообщил, отметив, что решение по этому поводу будет приниматься совместно с администрациями провинции Кёнгидо и города Инчхона, с которыми у метрополитена Сеула единая сеть. В начале этого года базовый тариф на проезд в такси был повышен на тысячу вон (77 центов).