Продолжается спор о компенсациях жертвам трудовой мобилизации

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Правительство РК приступило к процессу передачи на ответственное хранение средств, которые четыре жертвы принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального проявления отказались получать в качестве компенсации. Как сообщили 3 июля в южнокорейском МИД, они продолжают требовать выплат непосредственно от японских компаний, отклоняя правительственный план выплат третьей стороной. Стремясь улучшить отношения с Японией, 6 марта правительство РК представило план выплаты компенсаций 15 жертвам трудовой мобилизации и членам их семей через фонд, который сформирован за счёт пожертвований южнокорейских предпринимателей. После объявления данного плана жертвы трудовой мобилизации, их семьи и ряд общественных организаций выступили против, требуя прямого участия японских компаний в выплатах. Однако позже 11 человек, в числе которых один пострадавший и потомки десяти человек, которые к настоящему времени скончались, согласились получить деньги. Четыре человека, в том числе, двое пострадавших, не приняли предложение правительства. Как сообщили в МИД, они могут в любой момент получить деньги, находящиеся на ответственном хранении. Правительство намерено продолжить общение с пострадавшими и членами их семей, отказавшимися от выплат.