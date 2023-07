Photo : YONHAP News

Песня Still With You в исполнении Чон Гука, участника группы BTS, находится на первом месте в американском чарте iTunes. Об этом сообщили 4 июля в продюсерском агентстве BigHit Music. Чон Гук опубликовал песню в 2020 году на площадке SoundCloud, посвятив её седьмой годовщине дебюта группы. В последнее время она была официально опубликована на разных площадках. Still With You заняла первое место в чарте iTunes в США, Канаде, Германии и Франции. Ещё одна песня Чон Гука под названием My You вошла в топ в 15 странах, в том числе, в Финляндии, Парагвае, Японии и Катаре. 14 июля Чон Гук представит новый сингл под названием Seven.