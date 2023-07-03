В КНДР мог быть отменён масочный режим

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В начале июля в Северной Корее мог быть полностью отменён масочный режим. В частности, в выпусках новостей, которые транслировались 3 июля по Центральному телевидению КНДР, показаны сотни молодых людей, сидящих близко друг к другу без масок в театре в провинции Хамгён-Пукто. На фотографиях, опубликованных 4 июля главной северокорейской газетой «Нодон синмум», запечатлены сотрудники типографии в той же провинции без масок на лицах. На других фотографиях только работники сельскохозяйственного кооператива, распыляющие удобрения, а также медицинские работники изображены в масках. Американская радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на источники в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто сообщила, что местные власти сообщили об отмене масочного режима с первого июля. Эксперты не исключают, что отмена масочного режима может быть временной мерой, направленной на предотвращение кожных и глазных заболеваний, которые могут возникнуть при ношении масок летом.