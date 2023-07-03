Президент РК призывает наращивать экспорт

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Правительство должно сделать расширение экспорта ключевой задачей экономической политики, приложив для этого все усилия. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 4 июля на презентации направлений экономической политики на вторую половину 2023 года. Глава государства отметил, что в течение года правительство активно работало над укреплением рыночной экономики и финансовых ресурсов, растраченных на популистские цели в условиях глобального кризиса. Результатом стало улучшение экономических показателей и укрепление устоев рыночной экономики. В качестве примера глава государства отметил снижение темпов роста потребительских цен, уменьшение уровня безработицы и возвращение профицита торгового баланса. Он призвал правительство продолжить работу по расширению экспорта и привлечению инвестиций.