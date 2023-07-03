На восточном побережье возникла угроза акул

В последнее время в Восточном море встречаются акулы. В этой связи береговая полиция и местные администрации принимают меры для обеспечения безопасности. Особое внимание уделяется пляжам. Как сообщила береговая полиция Сокчхо, 4 июля к востоку от деревни Хённэ-мён уезда Косон-гун провинции Канвондо рыбак обнаружил труп акулы. В этой связи полиция призвала местных жителей проявлять осторожность. 23 июня на побережье в районе порта Сокчхо был найден труп сельдевой акулы, а у порта Чанса - большой белой акулы. 1 июля ещё один труп акулы обнаружен в 7,5 км к востоку от порта Сусан в уезде Яньян провинции Канвондо. Местные власти, готовящиеся к открытию пляжей, усиливают меры безопасности. К примеру, мэрия Сокчхо установила сети в 600 метрах от пляжей. Устанавливаются также стенды с информацией о правилах безопасности в связи с опасностью акул.