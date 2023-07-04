МАГАТЭ: План сброса воды с АЭС «Фукусима» соответствует нормам

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План японского правительства по сбросу загрязнённой воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима» соответствует международным нормам. Об этом заявил 4 июля на пресс-конференции в Токио генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ранее в тот же день он передал премьер-министру Японии Фумио Кисиде итоговый доклад МАГАТЭ, сообщив о незначительном влиянии сброса загрязнённой воды на человека и окружающую среду при строгом соблюдении плана. МАГАТЭ продолжит контроль за безопасностью сброса воды,- добавил он. Целевая группа МАГАТЭ в составе экспертов из 11 стран занимается изучением проблемы сброса загрязнённой воды в океан с июля 2021 года. Японское правительство намерено использовать доклад в качестве аргумента, подтверждающего его план, как внутри страны, так и за её пределами. Доклад МАГАТЭ имеет важное значение для улучшения осведомлённости мирового сообщества о безопасности данной процедуры,- сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По завершении визита в Японию глава МАГАТЭ посетит РК. В Сеуле он встретится с председателем Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи и министром иностранных дел Пак Чином.