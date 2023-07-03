В Пекине прошла встреча дипломатов из РК и Китая

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4 июля в Пекине состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РК Чхве Ён Сама и его китайского коллеги Сунь Вэйдуна. Обсуждались меры, принятые правительствами двух стран, для развития отношений между Сеулом и Пекином. Участники встречи сошлись во мнении о необходимости дополнительных усилий для дальнейшего улучшения отношений между двумя странами, основанных на принципах уважения и взаимности. Дипломаты договорились продолжить консультации по северокорейской ядерной проблеме. Чхве Ён Сам, в частности, отметил конструктивную роль Пекина в прекращении Севером недружественных действий и возобновлении переговоров о денуклеаризации. В ходе встречи стороны отметили необходимость стабилизации цепочек поставок, развития торговых отношений и расширения культурных обменов.