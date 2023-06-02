Поисковые работы на месте падения ракеты КНДР завершены

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные подняли северокорейский разведывательный спутник «Маллигён-1» со дна Жёлтого моря, завершив поисковые работы. Об этом сообщили 5 июня в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, напомнив, ранее были подняты основные части ракеты-носителя «Чхоллима-1». Южнокорейские и американские военные, которые совместно анализируют найденные фрагменты, пришли к выводу, что спутник не может осуществлять разведывательные функции в интересах военных. Ракета-носитель «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1», запущенная 31 мая с территории Северной Кореи, упала в Жёлтое море из-за проблемы с двигателем. В тот же день примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо были обнаружены плавучие объекты, которые оказались фрагментами ракеты. Позднее со дна моря была поднята вторая ступень ракеты, а затем и спутник. Поднятые фрагменты не будут переданы северокорейской стороне, если она этого потребует. Резолюция 1718 Совета Безопасности ООН запрещает передавать Северу технологии и материалы, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения. Фрагменты ракеты подпадают под действие данной резолюции. Военные сообщили, что отслеживали ракету с момента её запуска, а после падения определили зону поисков, к которым были привлечены корабли ВМС, самолёты и другие средства.