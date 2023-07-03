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В мире

Samsung Electronics может подпасть под действие Закона ЕС

Write: 2023-07-05 13:14:29Update: 2023-07-05 14:13:49

Samsung Electronics может подпасть под действие Закона ЕС

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Samsung Electronics может быть включена в список компаний, подпадающих под действие Закона о цифровых рынках в ЕС. Кроме Samsung Electronics, к ним могут быть отнесены ещё шесть компаний – Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Еврокомиссия уже получила от них соответствующее уведомление о своих сервисах. Согласно закону о цифровых рынках, компании должны обеспечить совместимость сторонних сервисов со своими платформами. Samsung Electronics при включении её в список не сможет ограничивать удаление встроенных приложений на смартфонах, поставляемых в Европу. Нарушение закона может быть наказано штрафом в размере 10% от годового объёма продаж. При повторном выявлении нарушений штраф может быть увеличен до 20%. Решение о включении компаний в список будет принято не позднее шестого сентября.
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