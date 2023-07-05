Политические круги РК по-разному отреагировали на доклад МАГАТЭ

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Реакция политических партий РК на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что план Японии по сбросу загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» соответствует международным нормам безопасности, была резко противоположной. Как заявил лидер парламентской фракции правящей партии Сила народа Юн Чжэ Ок, РК не будет импортировать морепродукты из японской префектуры Фукусима до тех пор, пока в южнокорейском обществе сохраняется обеспокоенность по этому вопросу. Он отметил, что РК, как одна из стран-лидеров мирового сообщества, должна принять доклад МАГАТЭ, который является результатом двухлетней работы. Между тем, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро поставила под сомнение достоверность доклада МАГАТЭ, заявив, что документ основан на данных, которые представила японская сторона. «Не проводя инспекции объекта, МАГАТЭ пришло к выводу, что проблем нет»,- заявил лидер партии Ли Чжэ Мён. Лидер парламентской фракции Демократической партии Тобуро Пак Кван Он обвинил МАГАТЭ, давшее Японии разрешение на сброс воды, в безответственности. Доклад агентства не может вызывать доверия, поскольку оно занимается исключительно атомной энергетикой, а не анализом состояния здоровья людей и окружающей среды,- подчеркнул Пак Кван Он. Он призвал правительство заявить о несогласии с японским планом сброса воды.