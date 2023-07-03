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Политика

Первое заседание NCG состоится в Сеуле

Write: 2023-07-05 14:57:15Update: 2023-07-05 15:52:05

Первое заседание NCG состоится в Сеуле

Photo : YONHAP News

Первое заседание южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности (NCG) состоится в конце июля в Сеуле. Об этом сообщил 5 июля представитель администрации южнокорейского президента. Данная группа была создана в рамках реализации Вашингтонской декларации, принятой по итогам состоявшегося в апреле этого года южнокорейско-американского саммита. Изначально стороны договорились проводить переговоры на уровне помощников глав профильных ведомств. Однако на первом заседании уровень решено поднять до заместителей глав советов национальной безопасности. Таким образом, в Сеуле встретятся первый заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Тхэ Хё и координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона Совета национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. 
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