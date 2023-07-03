В Сеуле расширяется применение беспилотных автобусов

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5 июля мэрия Сеула сообщила о начале курсирования беспилотных маршрутных автобусов на регулярной основе у здания Национального собрания в районе Ёыйдо. 13-местные микроавтобусы Solita производства Нyundai Motor будут передвигаться по маршруту протяжённостью три километра. Ранее такие автобусы начали курсировать в сеульских районах Санам, Каннам, Чхонгечхон и у бывшей президентской резиденции Чхонвадэ. В районе Национального собрания беспилотные автобусы делают шесть остановок и передвигаются со скоростью от 30 до 50 км/час. Воспользоваться услугами новинки можно через приложение TAP, где нужно ввести места отправления и назначения. Впоследствии зону работы таких автобусов планируется распространить на территорию всего района Ёыйдо. В октябре впервые в мире в Сеуле будет запущен ночной беспилотный автобус.