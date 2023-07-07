Обсуждение МРОТ на 2024 год продолжается

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6 июля состоится очередное заседание комиссии по минимального размера оплаты труда, в ходе которого представители трудящихся и работодателей представят пересмотренные варианты своих требований в отношении минимальной зарплаты на 2024 год. Согласно прогнозам, она не превысит 10.000 вон (7,66 доллара) в час. На предыдущем заседании, состоявшемся 4 июля, сторонам не удалось достичь договорённости, поскольку пересмотренные требования каждой из сторон мало отличались от первоначальных. Изначально представители профсоюзов предлагали установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12.210 вон (9,36 доллара) в час, что на 26,9% выше нынешнего МРОТ, в то время как работодатели настаивали на её замораживании на уровне 9.620 вон (7,38 доллара) в час. Позднее представители профсоюзов снизили свои требования на 0,7% до 12.130 вон в час, а работодатели предложили повысить МРОТ до 9.650 вон (9,39 доллара) в час, что лишь на 0,3% выше нынешнего уровня. Решение комиссии должно быть передано министру труда и занятости не позднее середины июля, а размер МРОТ на следующий год будет объявлен пятого августа.