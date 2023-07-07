Cброс воды с АЭС «Фукусима» не окажет сильного влияния на океан

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Южнокорейские учёные-океанографы признали достоверными результаты моделирования, показывающие, что контролируемый сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» не окажет существенного влияния на прибрежные воды РК. Однако необходим тщательный мониторинг на случай, если сброс пойдёт не по плану. Как считают эксперты, при плановом сбросе концентрация радиоактивных веществ в морской воде через много лет будет в десятки миллионов раз ниже минимально допустимой концентрации. Так, согласно последнему исследованию, проведённому Корейским институтом океанических наук и технологий и Корейским институтом атомной энергетики, концентрация трития в сброшенной воде через 10 лет составит примерно 0,001 беккереля на кубометр. Это примерно стотысячная доля минимально допустимой нормы для прибрежных вод РК. Однако эксперты подчеркнули, что во всех случаях моделирование проводилось с учётом контролируемого сброса загрязнённой воды в соответствии с разработанным планом. Поскольку сброс будет проводиться на протяжении многих лет, существует опасность возникновения аварийных ситуаций и отклонений.