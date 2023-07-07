Опубликованы документы о межкорейских контактах в 1971-1979 гг.

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6 июля министерство по делам воссоединения РК опубликовало материалы о межкорейских контактах за период с ноября 1971 по февраль 1979 года. Они касаются подготовки межкорейского заявления от 4 июля 1972 года, которое является первым совместным документом после раздела Кореи. В двух сборниках объёмом 1.678 страниц содержатся стенографические отчёты о закрытых переговорах, состоявшихся до принятия совместного заявления, встречах сопредседателей межкорейской консультационной комиссии и заседаниях комиссии. В 1972 году вице-премьер РК Ли Ху Рак посетил Пхеньян, где встретился с Ким Ён Чжу, младшим братом основателя КНДР Ким Ир Сена, возглавлявшим организационный отдел Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ли Ху Рак дважды встречался с Ким Ир Сеном. В том же году вице-премьер Кабинета министров КНДР Пак Сон Чхоль посетил Сеул, где встретился с Ли Ху Раком и президентом РК Пак Чон Хи. Итогом этих контактов стало принятие 4 июля заявления, в котором представлены три основных принципа объединения Кореи. Это самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация. Однако в дальнейшем совместная комиссия не смогла достичь реальных подвижек на переговорах из-за разногласий по составу комиссии и повестке заседаний.