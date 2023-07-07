Китай считает оправданным ограничение экспорта галлия и германия

Photo : KBS News

С 1 августа Китай ограничит экспорт галлия и германия - двух редкоземельных металлов, применяемых в производстве полупроводников. Китайским поставщикам данных материалов нужно будет в каждом случае получать разрешение на экспорт. В статье под названием «Экспортные ограничения Китая – ответ США, Японии и Нидерландам?», опубликованной в китайской ежедневной газете Global Times, говорится, что ограничительные меры не нацелены против определённых стран. Утверждения об их несоответствии правилам ВТО, названы необоснованными. При этом действия США, Японии и Нидерландов, ограничивших поставки в Китай полупроводникового оборудования, названы несправедливыми, учитывая, что высокотехнологичная продукция производится из китайского сырья. Если США применяют германий и галлий в производстве военной техники, это может представлять угрозу безопасности Китая. США, имея запасы германия, не занимаются добычей, сохраняя в качестве стратегического резерва. США оказывают на Китай беспрецедентное давление, и Пекин оставляет за собой право на ответные действия,- пишет Global Times. Китай контролирует от 60 до 85 процентов рынка редкоземельных металлов.