План сброса воды с АЭС «Фукусима» признан безопасным

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Правительство РК пришло к выводу о соответствии качества воды, которая будет сбрасываться с повреждённой АЭС «Фукусима», различным критериям, в том числе, стандартам МАГАТЭ, если сброс будет осуществляться по плану. Анализ данных об эффективности системы очистки радиоактивной воды ALPS за период с 2013 по 2022 год показал соответствие содержания радионуклидов установленным критериям, начиная с мая 2019 года. Уровень концентрации трития, радиоизотопа водорода, пока превышает норму после обработки с помощью ALPS, но, попав в морскую воду, он снижается до допустимого. На АЭС имеются механизмы, предотвращающие утечку неочищенной воды в непредвиденных случаях. Моделирование ситуации сброса воды при соблюдении всех стандартов показало, что влияние сброса на южнокорейские воды в радиусе 100 км к юго-востоку от острова Чечжудо составит через 10 лет 0,000001 Беккереля на литр (Bq/L). Это 1/100.000 фоновой концентрации радиоактивного изотопа водорода в водах РК по состоянию на 2021 год.