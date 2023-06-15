Президент РК призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян

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Мировое сообщество должно продемонстрировать, что его решимость сдержать ядерную программу Пхеньяна сильнее, чем желание северокорейского режима разработать ядерное оружие. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в письменном интервью агентству Associated Press (AP) перед вылетом в Вильнюс для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). Он обещал в ходе саммита напомнить о важности международного сотрудничества в борьбе против незаконных действий Пхеньяна. Сильные международные санкции препятствуют развитию его ядерного и ракетного потенциала. Тем не менее, Северная Корея пообещала провести ещё один запуск так называемого военного разведывательного спутника после того, как предыдущий запуск оказался неудачным. РК и её союзники рассматривают его как прикрытие испытания баллистической ракеты большой дальности,- напомнил южнокорейский лидер. Он отметил также, что у него будет «несколько возможностей» поговорить в Вильнюсе с президентом США Джо Байденом на такие темы как расширение трёхстороннего сотрудничества в области безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио. Кроме того, Юн Сок Ёль подтвердил, что встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Южнокорейский лидер отметил, что РК продолжает оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине, в том числе, в ремонте повреждённой платины Каховской гидроэлектростанции.