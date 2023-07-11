Глава МАГАТЭ завершил визит в РК

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С 7 по 9 июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси побывал с визитом в Сеуле. Он встретился с министром иностранных дел РК Пак Чином, председателем Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи и депутатами Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Пак Чин и Рафаэль Гросси провели «углублённое обсуждение» вопросов сотрудничества между Сеулом и МАГАТЭ при проверке безопасности очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». «То, что начинается сейчас, даже важнее, чем работа, проделанная до сих пор. Начинается постоянный мониторинг реализации плана сброса воды»,- написал Гросси в Твиттере. Он добавил, что представители МАГАТЭ останутся на АЭС «Фукусима», обеспечивая безопасность воды на каждом этапе. В интервью агентству Ёнхап Рафаэль Гросси отметил, что итоговый доклад МАГАТЭ о планах Японии по сбросу загрязнённой воды не вызвал никаких вопросов. «Это окончательный всеобъемлющий отчёт, и ни один эксперт не приходил ко мне, чтобы сказать, что он или она не согласны с содержанием»,- сказал глава МАГАТЭ. В преддверии его визита южнокорейское правительство заявило, что качество воды, которая будет сбрасываться с АЭС «Фукусима», будет соответствовать международным стандартам, в том числе, установленным МАГАТЭ, если всё будет идти в строгом соответствии с японским планом.