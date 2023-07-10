Президент РК отправился с визитом в Литву и Польшу

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10 июля президент РК Юн Сок Ёль отправился в Вильнюс, столицу Литвы, где он примет участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), а затем посетит с официальным визитом Польшу. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Юн Сок Ёль будет находиться в Вильнюсе с 10 по 12 июля. РК не является членом НАТО, но она приглашена на саммит в качестве страны-партнёра организации вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией. Впервые лидеры четырёх стран Азиатско-Тихоокеанского региона участвовали в саммите НАТО, состоявшемся в прошлом году в Мадриде. В рамках саммита НАТО Юн Сок Ёль проведёт не менее десяти двусторонних встреч, в том числе, с лидерами Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Венгрии, Румынии, Швеции, Эстонии, Словакии, Финляндии и Литвы. Он также встретится с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 12 июля южнокорейский лидер отправится в Варшаву с официальным визитом, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром, а также спикерами нижней и верхней палат парламента. Переговоры будут посвящены расширению связей не только в сфере торговли и инвестиций, но и в стратегических отраслях, таких как вооружения и ядерная энергетика.