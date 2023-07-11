Темпы спада экономики РК постепенно снижаются

Photo : YONHAP News

В последнее время в РК отмечается ослабление темпов сокращения промышленного производства. Об этом говорится в докладе по результатам исследования, проведённого Корейским институтом развития. В документе отмечается, что экономическая ситуация достигла минимальных показателей, за которыми должен последовать рост. Среди положительных моментов в производственной отрасли отмечается замедление темпов спада производства и экспорта, в основном, за счёт полупроводников. Так, если в марте снижение производства полупроводников составило 26,9%, то в мае – уже 16,7%. В сфере услуг отмечается стабильный рост, что обуславливает позитивные условия на рынке труда. В докладе упоминается постоянный рост индекса потребительских настроений и замедление роста цен. Что касается рынка недвижимости, то падение цен замедлилось, но сохраняется общий спад, выражаемый в сокращении объёмов строительства и увеличении количества нового жилья, которое остаётся невостребованным.