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10 июля делегация Национального собрания РК прибыла в Японию. В её составе 11 депутатов, девять из которых представляют оппозиционную Демократическую партию Тобуро и два независимых. Все они выступают против плана Токио сбросить в океан радиоактивную воду с повреждённой АЭС «Фукусима». Депутаты проведут митинг перед официальной резиденцией премьер-министра Фумио Кисиды, посетят японское представительство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проведут сидячую акцию протеста перед парламентом Японии и примут совместное заявление с группой японских законодателей, выступающих против сброса воды. «МАГАТЭ опубликовало пустой отчёт без научных доказательств, подтверждающих безопасность сброса в океан загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Необходимо отложить сброс, пока не будет гарантирована безопасность воды»,- говорится в заявлении южнокорейских законодателей, опубликованном перед поездкой.