КНДР угрожает уничтожением самолётов-разведчиков США

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Северная Корея предупредила США, что она может сбивать американские самолёты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Соответствующее заявление от имени представителя министерства обороны КНДР было опубликовано 10 июля агентством ЦТАК. «США придётся дорогой ценой заплатить за свою провокационную воздушную разведку, которая проводится без уведомления. Нет никакой гарантии, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолёта-разведчика американских ВВС над Восточным морем»,- говорится в заявлении. Американские самолёты-разведчики RC-135, U-2S и RQ-4B, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk совершали «провокационные полёты» над Восточным и Жёлтым морями в районе Корейского полуострова в период со 2 по 9 июля. При этом зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР. Пока Пхеньян проявляет «максимальную терпеливость и выдержку», однако всему есть предел,- подчёркивается в заявлении. Представитель минобороны КНДР также подверг критике запланированное развёртывание американской подводной лодки с ядерными боеголовками на Корейском полуострове как «серьёзную угрозу» миру. Он назвал такие действия «вопиющим ядерным шантажом против КНДР и соседних стран».