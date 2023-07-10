Президент РК прибыл в Литву на саммит НАТО

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10 июля президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Вильнюс, столицу Литвы, где он примет участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). В аэропорту его встречали директор информационного департамента МИД Литвы Пятрас Запольскас, советник посольства Литвы в РК Виллиус Самуила, посол РК в Бельгии и одновременно представитель РК при штаб-квартире НАТО Ю Чжон Хён, военный представитель РК при НАТО Пак Сон Хо и президент ассоциации корейцев Литвы Кан Сон Ын. Южнокорейский лидер примет участие в саммите НАТО в качестве главы-государства партнёра организации. Он будет находиться в Вильнюсе по 12 июля. В рамках саммита НАТО Юн Сок Ёль проведёт не менее десяти двусторонних встреч, в том числе, с лидерами Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Венгрии, Румынии, Швеции, Эстонии, Словакии, Финляндии и Литвы. Он также встретится с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. РК и НАТО подпишут соглашение о сотрудничестве.