Глава МИД РК принимает участие в министерской встрече АСЕАН

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С 11 по 14 июля в Джакарте проходят 56-я встреча министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встреча глав МИД стран партнёров АСЕАН, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности (ARF). В этом году председателем АСЕАН является Индонезия. В министерской встрече примут участие главы МИД РК, США, Китая, Японии, России, Индии, Новой Зеландии и девяти стран-членов АСЕАН, за исключением Мьянмы. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Пак Чин примет участие во встречах РК-АСЕАН, АСЕАН+3 и Восточноазиатском саммите (EAS). В ходе этих мероприятий он представит Индо-Тихоокеанскую стратегию РК, объявит о направлениях сотрудничества со странами АСЕАН, примет участие в обсуждении региональных и глобальных проблем. Не исключена возможность двусторонних встреч Пак Чина с коллегами из Китая и Японии.