66-й Всемирный статистический конгресс пройдёт в 2027 году в РК

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66-й Всемирный статистический конгресс 2027 года пройдёт в РК. Как сообщили 11 июля в Национальном статистическом управлении, такие конгрессы проводятся раз в два года, начиная с 1887 года. В них принимают участие эксперты и представители правительств стран мира, которые обсуждают вопросы теории и практической работы в сфере статистики. РК уже проводила Всемирный статистический конгресс в 2001 году в Корейском центре выставок и конференций COEX в Сеуле. В 2027 году он состоится в выставочном центре BEXCO в Пусане. РК активно обменивается знаниями в области статистики с развивающимися странами в рамках программ официальной помощи в целях развития, а также сотрудничества с ООН и другими международными организациями. Конгресс будет способствовать применению инновационных статистических технологий в сферах искусственного интеллекта и больших данных. Он даст возможность южнокорейским экспертам поделиться своими достижениями со всем миром,- говорится в сообщении Национального статистического управления.