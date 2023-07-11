РК поможет Африке в решении продовольственной проблемы

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РК запускает инициативу K-Ricebelt в восьми странах Африки с целью решения проблемы нехватки продовольствия. Меморандумы о взаимопонимании в реализации проекта подписаны с Ганой, Гамбией, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Сенегалом, Угандой, Камеруном и Кенией. В этих странах производится в общей сложности 6 млн тонн риса в год. Для удовлетворения внутренних потребностей необходимы ещё как минимум 1 млн 200 тыс. тонн. Для повышения уровня самообеспечения Африки продовольствием с этого года там будет выращиваться южнокорейский сорт риса «Тхониль». Проект предусматривает повышение объёмов урожая за счёт использования корейских сортов риса и передовых сельскохозяйственных технологий. В этом году вышеуказанным странам будет предоставлено 2 тыс. тонн высокоурожайных семян риса, а через четыре года безвозмездная помощь будет доведена до 10 тыс. тонн. Урожайность сорта «Тхониль» в три раза выше, чем местных сортов. Это позволит повысить уровень самообеспечения Африки продовольствием. РК также передаст технологии выращивания риса, в том числе, необходимую сельскохозяйственную технику. Кроме того, будет оказана помощь в строительстве ирригационных и других необходимых сооружений. В первую очередь помощь будет оказана Гане, Гамбии и Сенегалу. В 70-е годы прошлого века сорт риса Тхониль внёс большой вклад в решение продовольственной проблемы в РК.