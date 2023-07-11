В РК низкий коэффициент замещения дохода

На фоне развития технологий, изменений в структуре населения и ситуации в макроэкономике в мире усугубляется поляризация в сфере социального обеспечения. Это, прежде всего, разница в накоплениях и страховом покрытии с реальными расходами, возникающими в непредвиденных ситуациях, включая потерю работы и серьёзные заболевания. По данным Глобальной федерации страховых ассоциаций (GFIA), РК относится к категории стран с высокими медицинскими расходами. Доля прямых расходов человека на лечение за вычетом страхового покрытия составляет в среднем 34,3%. Это гораздо выше среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляющего 20%. Кроме того, в РК низкий коэффициент замещения, то есть, соотношение пенсии к прежним доходам. Он составляет 47%, а средний показатель по ОЭСР - 58%. Для поддержания нормального уровня жизни после выхода на пенсию эксперты ОЭСР рекомендует коэффициент замещения в размере 65-75%.