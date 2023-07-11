Структура населения РК стремительно меняется

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Около половины южнокорейских мужчин в возрасте от 25 до 50 лет не женаты. Среди женщин аналогичный показатель составил порядка 30%. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении в День населения, который отмечается 11 июня. По статистическим данным, в прошлом году в стране зарегистрированы 192 тыс. браков, что на 103 тыс. меньше, чем в 1970 году. Доля семейных людей из расчёта на тысячу человек населения составила 3,7. Это на 1,8 меньше, чем в 1970 году. Средний возраст вступления в первый брак составил 33,7 года для мужчин и 31,3 года для женщин. Если в 2010 году 35,3% мужчин в возрасте от 25 до 50 лет не состояли в браке, то в 2020 году - 47,1%. Среди женщин показатель вырос за тот же период с 22,6% до 32,9%. В прошлом году родились 249 тыс. детей, что в два раза меньше, чем в 2012 году. При этом экономическая активность женщин выросла с 48,8% в 2000 году до 54,6% в прошлом году. Если нынешняя ситуация сохранится, то к 2041 году численность населения РК составит менее 40 млн человек. Доля пожилых людей старше 65 лет возрастёт к тому времени с нынешних 18,4% до 34,4% населения.