РК и НАТО приняли программу партнёрства

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11 июля президент РК Юн Сок Ёль встретился в Вильнюсе с генеральным секретарём Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи, состоявшейся в рамках саммита НАТО, стороны приняли программу партнёрства. Она предусматривает сотрудничество в одиннадцати сферах, включая борьбу с терроризмом, распространением ядерного оружия, угрозами в киберпространстве. В документе также говорится о взаимодействии по проблеме изменения климата и в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект, освоение космоса, квантовые технологии. Стороны договорились о проведении регулярных встреч на высоком и рабочем уровнях по политическим и военным вопросам, создании консультативного органа в целях укрепления потенциала борьбы с терроризмом. Обсуждается вопрос об участии южнокорейских военных в учениях НАТО. Как отметил Юн Сок Ёль, он прибыл в Вильнюс для того, чтобы заложить основу сотрудничества РК с НАТО. Он подчеркнул также, что перед странами НАТО и Индо-Тихоокеанского региона стоят общие задачи в вопросе обеспечения безопасности. В этой связи сейчас как никогда важно, чтобы страны этого региона – РК, Япония, Австралия и Новая Зеландия – тесно сотрудничали с НАТО, добавил южнокорейский лидер.