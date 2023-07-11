Президент РК встретился с лидерами стран НАТО

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11 июля президент РК Юн Сок Ёль провёл в Вильнюсе ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц саммита НАТО. Он встретился с лидерами Норвегии, Нидерландов, Португалии, Новой Зеландии, Венгрии, Румынии и Швеции. В ходе переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре обсуждались северокорейская ядерная проблема, вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергетики и оборонной промышленности. Затем южнокорейский лидер встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Участники встречи высоко оценили нарастающие темпы сотрудничества двух стран после визита Рютте в Сеул в ноябре 2022 года. РК и Нидерланды активно взаимодействуют в сферах обороны и безопасности, искусственного интеллекта, полупроводников и ядерной энергетики. Лидеры двух стран договорились об углублении и укреплении сотрудничества в области полупроводниковой промышленности в целях стабилизации глобальной цепочки поставок. В этот день также состоялась встреча Юн Сок Ёля с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. В ходе неформальной встречи португальский лидер выразил желание развивать сотрудничества между полупроводниковыми компаниями двух стран. Южнокорейский лидер попросил своих европейских коллег поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.