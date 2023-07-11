В РК продолжается рост занятости

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 12 июля, численность занятого населения РК составила в конце июня 28 млн 835 тыс. человек. Это на 333 тыс. человек больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост занятости произошёл в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в возрастной категории старше 60 лет создано 343 тысячи, а от 50 до 59 лет – 71 тысяча рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 103 тысячи человек. В сфере социального обеспечения создано 126 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 116 тысяч, в компаниях, связанных с секторами науки и технологий - 98 тысяч рабочих мест. Из-за углубления трудностей в экономике число рабочих мест в строительной отрасли сократилось на 62 тысячи, в производственной отрасли - на 10 тысяч, в транспортной отрасли – на 39 тысяч, в сфере недвижимости – на 32 тысячи. Численность штатных сотрудников выросла на 546 тысяч человек, а количество временных работников сократилось на 248 тысяч. Количество индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников, выросло на 15 тысяч, а самозанятых - на 81 тысячу человек. Уровень занятости южнокорейцев в возрасте от 15 до 64 лет составил 63,3%. Уровень безработицы составил 2,7% трудоспособного населения, сократившись на 0,3% в годовом исчислении. Нынешний уровень безработицы – самый низкий за июнь с 1999 года.