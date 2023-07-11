Оппозиция РК против сброса воды с АЭС «Фукусима»

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11 июля делегация оппозиционной Демократической партии Тобуро провела в Токио пресс-конференцию, выразив протест плана сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Представители партии потребовали отменить данный план, назвав его серьёзной угрозой экологии океана. Они опубликовали совместное заявление с крупнейшей оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии, потребовав пересмотра плана в интересах будущих поколений двух стран. Депутат Национального собрания РК от Демократической партии Тобуро Ви Сон Гон заявил, что сброс заражённой воды является беспрецедентным событием. Власти Японии и Токийская электроэнергетическая корпорация, которая является оператором АЭС, завершили подготовку к сбросу, сосредоточившись на изменении общественного мнения по этому вопросу внутри страны и за её пределами. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии провело встречу с местными рыболовными организациями, заявив о неизбежности сброса воды и пообещав всестороннюю поддержку тем, кто потерпит ущерб. Однако рыбаки выступают против плана правительства.