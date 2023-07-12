В Вильнюсе состоялся южнокорейско-японский саммит

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12 июля в Вильнюсе в рамках саммита НАТО состоялась четвёртая в этом году встреча президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Главной темой получасовой беседы стала ситуация вокруг сброса воды с АЭС «Фукусима». Южнокорейский лидер назвал главным моментом реализации плана безопасность и здоровье жителей двух стран. Он призвал своего коллегу обеспечить участие южнокорейских экспертов в процессе наблюдения за подготовкой и реализацией сброса воды. Юн Сок Ёль призвал обмениваться информацией в реальном времени и немедленно приостанавливать сброс воды в случае превышения концентрации радиоактивных веществ. Фумио Кисида подчеркнул в ответ, что Токио не будет проводить сброс воды, качество которой может оказать негативное влияние на экологию. Он напомнил о недавнем докладе МАГАТЭ, в котором план Токио признан соответствующим международным стандартам. Кисида обещал немедленно остановить сброс, если концентрация радиоактивных веществ в воде превысит допустимые показатели. При этом он не дал прямого ответа на призыв обмениваться данными с РК в режиме реального времени.