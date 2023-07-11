Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

Photo : YONHAP News

13 июля комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял единогласное решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне в 3,5%. Решение о замораживании ставки, которая с апреля прошлого по январь этого года повышалась семь раз, принимается четыре месяца подряд. При принятии нынешнего решения учитывались наметившиеся признаки замедления инфляции на фоне замедления экономического роста. «Хотя инфляция замедлилась, прогнозируется, что с августа она снова начнёт повышаться, превысив 3%. Инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение значительного времени. В этой связи будет сохранена ограничительная политика с упором на обеспечение стабильности цен,- говорится в сообщении Банка Кореи. Прогноз роста экономики на этот год сохранён на уровне 1,4%. Учётная ставка осталась на прежнем уровне, несмотря на то, что разница в ставках с Федеральной резервной системой США увеличивается. Существуют опасения, что более высокие ставки в США вызовут отток денег с южнокорейского рынка, тем самым ослабив отечественную валюту по отношению к доллару и ускорив инфляцию за счёт удорожания импорта. В июне Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до диапазона от 5 до 5,25%. Ожидается, что в конце июля она повысит ставку ещё на 0,25%. В Банке Кореи не видят проблемы в разнице учётных ставок, учитывая отсутствие признаков чрезмерного ослабления воны и оттока иностранного капитала.