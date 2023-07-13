В Варшаве состоялся южнокорейско-польский саммит

Photo : YONHAP News

13 июля в Варшаве состоялись переговоры президентов РК и Польши Юн Сок Ёля и Анджея Дуды. Обсуждались вопросы, касающиеся расширения экономического партнёрства и сотрудничества в восстановлении Украины после завершения боевых действий. Принято решение о проведении с сентября регулярных консультаций на уровне заместителей министров, нацеленных на обмен информацией и выработку совместных проектов по восстановлению Украины. По данной теме подписаны три меморандума о взаимопонимании. Стороны обсудили также вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности и атомной энергетики. Анджей Дуда выразил надежду на то, что на польских предприятиях будет налажено производство южнокорейских танков К2. В ответ Юн Сок Ёль отметил наличие возможности заключения дополнительных контрактов на поставки вооружений Польше. Южнокорейский лидер подчеркнул, что Польша является для РК дружественной страной, защищающей принципы свободы и демократии.