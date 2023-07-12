Совбез ООН обсудил запуск северокорейской ракеты

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13 июля Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание в связи с запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Большинство членов совета жёстко осудили запуск, назвав подобные действия незаконными и нарушающими резолюции Совета Безопасности ООН. США потребовали от Северной Кореи немедленно вернуться к диалогу, указав, что Россия и Китай фактически одобряют провокационные действия Пхеньяна. Постпред РК при ООН Хван Чжун Гук призвал продемонстрировать Северной Корее, что решимость мирового сообщества в её денуклеаризации сильнее стремления Пхеньяна развивать ракетную и ядерную программы. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что КНДР как суверенное государство пользуется правом на самооборону. Он подчеркнул, что южнокорейско-американские учения могут привести к ядерной войне на Корейском полуострове. Постпред КНДР выступил на заседании Совета Безопасности ООН впервые с декабря 2017 года.