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Политика

Представители РК и США обсудили противодействие угрозам КНДР

Write: 2023-07-14 11:06:03Update: 2023-07-14 11:56:08

Представители РК и США обсудили противодействие угрозам КНДР

12-13 июля представители оборонных ведомств РК и США провели в Вашингтоне заседание совместного комитета по противодействию оружию массового уничтожения. Заместитель начальника управления планирования военной политики министерства обороны РК Ким Сон Гу и заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард Джонсон договорились активизировать усилия в противодействии северокорейским угрозам. Они согласились с необходимостью расширения обмена информацией о ядерном и другом оружии массового уничтожения Северной Кореи, разработки процедур защиты союзников и поддержания боеготовности в случае использования Севером оружия массового уничтожения. Участники заседания отметили важность совместных усилий по устранению потенциальных биологических угроз после вспышек COVID-19. 
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