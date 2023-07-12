Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Рост экономики РК продолжает замедляться

Write: 2023-07-14 11:39:44Update: 2023-07-14 11:40:58

Рост экономики РК продолжает замедляться

Photo : KBS News

Рост южнокорейской экономики продолжает замедляться. Как напомнили 14 июля в министерстве планирования и финансов, подобная ситуация сохраняется шестой месяц подряд. При этом спад связан главным образом с производственной отраслью, где в мае объём производства сократился на 7,5% в годовом исчислении. Между тем, угрозу несколько смягчают положительная ситуация на рынке труда и замедления темпов сокращения экспорта. Экспорт в июне сократился на 6% в годовом исчислении, что стало минимальным показателем с начала года. Импорт снизился на 11,7%. В торговом балансе отмечен профицит в размере 1 млрд 130 млн долларов. Профицит зафиксирован впервые за 16 месяцев. Розничные продажи выросли в мае на 0,45% по сравнению с апрелем. Индекс потребительских настроений впервые за 13 месяцев превысил сто пунктов, составив 100,7 пункта. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >