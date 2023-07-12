Рост экономики РК продолжает замедляться

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Рост южнокорейской экономики продолжает замедляться. Как напомнили 14 июля в министерстве планирования и финансов, подобная ситуация сохраняется шестой месяц подряд. При этом спад связан главным образом с производственной отраслью, где в мае объём производства сократился на 7,5% в годовом исчислении. Между тем, угрозу несколько смягчают положительная ситуация на рынке труда и замедления темпов сокращения экспорта. Экспорт в июне сократился на 6% в годовом исчислении, что стало минимальным показателем с начала года. Импорт снизился на 11,7%. В торговом балансе отмечен профицит в размере 1 млрд 130 млн долларов. Профицит зафиксирован впервые за 16 месяцев. Розничные продажи выросли в мае на 0,45% по сравнению с апрелем. Индекс потребительских настроений впервые за 13 месяцев превысил сто пунктов, составив 100,7 пункта.