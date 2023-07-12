Обильные дожди в РК привели к ущербу и жертвам среди населения

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Обильные дожди, продолжающиеся в РК с 9 июля, привели к ущербу и жертвам среди населения. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 11 часов утра 14 июля зарегистрированы двое пострадавших. 11 июля в Пусане пропала без вести женщина, которую унесло потоками воды на ручье Хакчанчхон в округе Сасан-гу. 13 июля в уезде Посон-гун провинции Чолла-Намдо был ранен человек из-за обвала дороги. В шести городах и провинциях страны, среди которых Сеул, Пусан и Кванчжу, эвакуированы 136 человек. 105 из них до сих пор не могут вернуться в свои дома. Затоплены 7 домов и десятки автомобилей. Повреждены 59 дорог. Между тем, в Сеуле, Пусане и Пхохане произошло отключение электричества, которое затронуло около 700 домохозяйств. Затоплены 245 гектаров сельскохозяйственных угодий. Ограничено движение на 99 дорогах, закрыт доступ к 181 стоянке и к 757 рекам. Закрыты 15 национальных парков. 13 июля власти повысили степень предупреждения о шторме и наводнении до максимального уровня.