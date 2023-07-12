РК расширила антисеверокорейские санкции

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После того, как 12 июля Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, правительство РК расширило санкционный список в отношении Северной Кореи. Как сообщили в МИД РК, в список добавлены четыре физических лица и три учреждения, имеющие отношение к разработке ракетной и ядерной программ. Среди них начальник главного политуправления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, бывший заведующий отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Кван Хо, основатели компании Congo Aconde, которая занимается возведением памятников в Конго. Среди организаций, включённых в список, внешнеторговые компании Chilsong и Paekho. Администрация президента Юн Сок Ёля вводит санкции против Северной Кореи в десятый раз. Под них попали в общей сложности 49 физических и 50 юридических лиц.