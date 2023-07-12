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Культура

Сельский туризм пользуется спросом в РК

Write: 2023-07-14 15:50:49Update: 2023-07-14 15:58:02

Сельский туризм пользуется спросом в РК

Photo : YONHAP News

68% южнокорейцев предпочитают сельский туризм. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Федерацией корейских промышленников среди 1.037 взрослых граждан страны. Среди причин популярности сельских районов в качестве места отдыха респонденты назвали красивые пейзажи, необычный опыт и вкусную еду. Те, кто не любит поездки в сельские районы, объяснили свою позицию слабо развитой сферой услуг и неудобной транспортной системой. Кроме того, многие отмечают неоправданно высокие цены, с которыми сталкиваются туристы. Около 60% респондентов отметили, что цены в туристических достопримечательностях завышены. Среди мер по активизации сельского туризма названы улучшение сферы услуг, включающей гостиницы, рестораны и транспорт. Респонденты считают также необходимым решение проблемы высоких цен. 
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