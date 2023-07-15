Президент РК вернулся на родину по завершении зарубежной поездки

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17 июня президент РК Юн Сок Ёль вернулся на родину по завершении восьмидневной зарубежной поездки, в ходе которой он побывал в Литве, Польше и Украине. В Вильнюсе, столице Литвы, южнокорейский лидер принял участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). Он подчеркнул приверженность Сеула углублению сотрудничества с военным альянсом посредством новой специальной программы партнёрства и участия РК в системе обмена военной информацией со странами-членами НАТО. Затем Юн Сок Ёль побывал в Варшаве, где обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой и другими руководителями страны вопросы углубления стратегического партнёрства в различных областях. Продлив свою зарубежную поездку на два дня, президент РК совершил незапланированный визит в Украину. В ходе переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи Украине и её послевоенного восстановления.