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Политика

РК, США и Япония провели противоракетные учения

Write: 2023-07-17 10:27:36Update: 2023-07-17 15:13:42

РК, США и Япония провели противоракетные учения

Photo : YONHAP News

16 июля ВМС РК, США и Япония провели совместные противоракетные учения в международных водах Восточного моря. По данным штаба Военно-морских сил РК, в них приняли участие три эсминца, оснащённых системой Aegis. Это, южнокорейский эсминец «Юльгок Ли И», американский John Finn и японский «Майя». В ходе учений отрабатывались обнаружение и отслеживание баллистической ракеты, а также обмен соответствующей информацией. Как отмечается в сообщении штаба ВМС, учения помогли улучшить возможности южнокорейских вооружённых сил по реагированию на баллистические ракеты и активизировать сотрудничество в области безопасности между РК, США и Японией. Это были четвёртые по счёту трёхсторонние учения с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля. Ранее на прошлой неделе РК и США провели совместные воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H. 
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