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В РК растёт число жертв проливных дождей, начавшихся с 9 июля. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 6 часов утра 17 июля подтверждены 39 погибших, 9 человек числятся пропавшими без вести. В частности, 13 человек погибли в результате затопления автомобильного туннеля в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. Там под водой оказались 15 транспортных средств, в том числе автобус. Наибольшее количество пострадавших подтверждено в провинции Кёнсан-Пукто – 19 погибших, 8 пропавших без вести, 17 человек доставлены в больницы. По всей стране эвакуированы 10.570 человек. Около половины из них пока находятся в пунктах временного размещения. Затоплены 139 домов, 628 участков дорог и мостов. В результате ливней пострадали 19.769 гектаров сельскохозяйственных угодий. В животноводческих хозяйствах погибли 560 тыс. голов птицы. Пострадали 38 культурных объектов. С 9 июля в центральных и южных районах страны выпало более 500 миллиметров осадков.