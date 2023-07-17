РК не планирует поставлять летальное оружие Украине

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Политическая позиция РК, которая заключается в отказе от поставок Украине летального оружия остаётся неизменной. Об этом заявил 17 июля на брифинге представитель министерства обороны Чон Ха Гю, комментируя незапланированный визит президента страны Юн Сок Ёля в Украину. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским южнокорейский лидер обещал предоставить пакет помощи в рамках «Украинской инициативы мира и солидарности». Она не включает поставки летального оружия,- подчеркнул представитель министерства. Недавно Сеул отправил Киеву портативные миноискатели и защитные костюмы. В прошлом году Украина получила три партии южнокорейской нелетальной военной помощи, в том числе, аптечки, противогазы, палатки, бронежилеты и продовольствие. В тот же день заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин, бывший посол РК в России, опроверг опасения о дальнейшем ухудшении южнокорейско-российских отношений после визита Юн Сок Ёля в Киев. В интервью радио SBS он отметил, что у двух стран имеется «своего рода формула управления отношениями в особых обстоятельствах». «Учитывая эту формулу, визит президента не приведёт к существенному ухудшению отношений»,- добавил Чан Хо Чжин.