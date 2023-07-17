Президент РК распорядился усилить борьбу с ливнями

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Необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий сильных ливней. При этом наиболее пострадавшим административным единицам должен быть присвоен статус особых зон бедствия. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 17 июля на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он призвал усилить бдительность и принять упреждающие меры, учитывая, что 18 июля в южных и центральных районах страны прогнозируются новые ливни. Глава государства отметил, что причиной многочисленных жертв явилось отсутствие надлежащего контроля за ситуацией в районах, подверженных наводнениям. Он напомнил о необходимости принятия таких мер, как эвакуация жителей, не дожидаясь начала наводнения. «Экстремальные погодные явления, подобные нынешним, это объективная реальность, и мы не должны успокаивать себя тем, что это – непреодолимая сила. Нужно уметь справляться с любой ситуацией»,- сказал Юн Сок Ёль. Президент напомнил, что его проинформировали о ситуации в стране, когда он был в зарубежной поездке в Европу, и он поручил правительству принять неотложные меры по предотвращению ущерба.