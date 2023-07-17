Глмава МИД РК встретился в Джакарте со своими коллегами

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14 июля в Джакарте состоялась встреча министра иностранных дел РК Пак Чина и заведующего канцелярией Комиссии Центрального комитета компартии Китая по иностранным делам Ван И. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе 45-минутной встречи обсуждались двусторонние проблемы, ситуация на Корейском полуострове, в регионе и на мировой арене. Участники встречи договорились укреплять двусторонние связи и обмены на различных уровнях. Обсуждали ли участники встречи недавнее обострение напряжённости в двусторонних отношениях после заявления посла Китая в РК Син Хаймина, не уточняется. Посол заявил, что те, кто делает ставку на проигрыш Китая в его соперничестве с США, «определённо пожалеют об этом». В тот же день Пак Чин принял участие в трёхсторонней встрече со своими коллегами из США и Японии Энтони Блинкеном и Ёсимасой Хаяси. Участники встречи осудили недавний запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты как грубое нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, представляющее серьёзную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами. Они договорились сотрудничать с мировым сообществом в пресечении незаконных действий Пхеньяна, включая кибердеятельность, направленную на финансирование программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.